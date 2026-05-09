VIDEO / Rumunjka prvi put u karijeri pobijedila najbolju igračicu svijeta pa poručila: ‘Ako osvojim turnir, razmislit ću o mirovini’

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka neočekivano je okončala svoje sudjelovanje na WTA 1000 turniru u Rimu već u 3. kolu, uspješnija od nje bila je 36-godišnja Rumunjka Sorana Cirstea svladavši ju s 2:6, 6:3, 7:5.

Iako je prvi set Rumunjka izgubila s uvjerljivih 6:2 te je u drugom setu imala break zaostatka. Dva puta se uspjela vratiti i na kraju je sa 6:3 osvojila. U trećem setu je prva do breaka stigla Cirstea, a iako je tu prednost ispustila, slavila je sa 7:5 te je upisala najveću pobjedu karijere.

Naime, iskusna Rumunjka nijednom u svojoj karijeri nije pobijedila prvu igračicu svijeta, a sada je uspjela doći do velikog slavlja. Zanimljivo je da je Cirstea najavila umirovljenje na kraju sezone iako igra jednu od najboljih sezona u karijeri. Trenutačno je na 26. mjestu na WTA ljestvici uživo, samo pet pozicija udaljena od najboljeg plasmana karijere na 21. mjestu.

Da bi stvar bila još luđa, Cirstea je na ovogodišnjoj ljestvici na visokom 14. mjestu. Nakon susreta je izjavila kako bi ipak mogla razmisliti o odlasku u mirovinu ako osvoji WTA 1000 turnir u Rimu.

