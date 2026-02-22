VIDEO / Korda izborio finale, ali njegov intervju nakon meča postao je hit!

Podijeli :

X / Screenshot Tennis TV

Sezona je tek započela, ali već imamo lapsus godine.

Autorica je spikerica nakon polufinalnog susreta Sebastiana Korde protiv Flavija Cobollija u Delray Beachu:

“Čestitam, igrali ste s Flaviom tri puta i imali ste seks, uspjeh (na engleskom success) sva tri puta”, upitala je spikerica, pa se odmah ispravila, no i njoj i svima u publici istog je trenutka bilo jasno kakvu je pogrešku napravila. Uz smijeh je nastavila:

“Zašto imate toliko uspjeha protiv igrača poput njega, Sebastiane?”

Suparnik u večerašnjem finalu koje pratite na Sport Klubu bit će Tommy Paul, koji je u zahtjevnijem meču svladao Lernera Tiena rezultatom 4:6, 6:4, 6:3.

Korda u finale ulazi s četiri pobjede iz šest međusobnih susreta protiv Paula, a obojica su ovdje već po jednom poraženi u finalu, pa će jedan od njih imati priliku popraviti dojam.