VIDEO / Čilić urlao na britansku sutkinju zbog pogreške na štetu Hrvatske

Podijeli :

U tijeku je četvrti meč osmine finala Davis Cupa između Hrvatske i Francuske u Osijeku. Moutet vodi sa setom i breakom prednosti, a poen kod 0-30 i 1:1 napravio je kaos u dvorani. Čilić je tada, činilo se, pogodio crtu te je trebao smanjiti na 15-30. Međutim, Moutet je zaokružio jedan trag, a sutkinja Alison Hughes je potvrdila taj trag. Međutim, u snimci se dobro vidjelo da je loptica unutra te je Čilić nakon gubitka gema prešao na drugu stranu kako bi vidio pravi trag. Nakon toga je poludio na sutkinju koja se nije htjela spustiti, a drama je potrajala kroz cijelu pauzu. Uključio se i Ivan Dodig koji je zamjerio Moutetu na zaokruživanju krivog traga.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.