Jana Fett pobjedom došla korak bliže prvom nastupu na US Openu

AFP7 via Guliver Images

Hrvatska tenisačica Jana Fett (WTA - 155.) plasirala se u drugo kolu kvalifikacija za US Open, posljednji Grand Slam turnir u ovoj sezoni, pobijedivši u prvom kolu Tajvanku Joannu Garland (WTA - 137.) sa 6-2, 6-4.

Za 28-godišnju Vrbovčanku ovo je peti nastup u kvalifikacijama US Opena, jedinog Grand Slam turnira na kojem nikada nije zaigrala u glavnom ždrijebu.

Protiv Joanne Garland je došla do pobjede, iako je napravila čak 13 dvostrukih pogrešaka. No, u prvom je setu čak četiri puta oduzela servis suparnici, a još je dvaput to napravila u drugoj dionici meča. Garland je zaprijetila mogućim preokretom, kad je od 2-4 došla do 4-4, ali je Fett uspjela osvojiti sljedeća dva gema i tako se plasirati u drugo kolo.

U meču za plasman u završno kvalifikacijsko kolo, hrvatskoj tenisačici će se suprotstaviti pobjednica susreta 34-godišnje Slovenke Polone Hercog i 26-godišnje Francuskinje Tesse Andrianjafitrimo.

Osim Fett, od hrvatskih tenisačica će u kvalifikacijama za US Open nastupiti i Petra Marčinko, Petra Martić te Tara Wuerth.

Od tenisača, kroz kvalifikacije će se do glavnog turnira pokušati probiti Dino Prižmić i Borna Gojo.

Zahvaljujući svom renkingu, izravan plasman u glavni turnir US Opena izborile su Donna Vekić i Antonia Ružić kod tenisačica te Marin Čilić i Borna Ćorić kod tenisača.