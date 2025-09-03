U finalu Wimbledona nije osvojila gem, a sada je preko Swiatek došla do polufinala US Opena

U pretposljednjem četvrtfinalu US Opena u ženskoj konkurenciji gledali smo reprizu finala Wimbledona. Iga Swiatek i Amanda Anisimova su se nakon povijesnog finala u Londonu srele u New Yorku. Anisimova na Wimbledonu nije osvojila niti jedan gem, ali je zato pred svojom publikom režirala osvetu nad Poljakinjom porazivši je s 2-0 u setovima.

Nije počelo dobro za Anisimovu koja je izgubila prvi gem na svom početnom udarcu. Tako je Swiatek osvojila 13. gem u nizu. Međutim, mlada Amerikanka je u New Yorku bila drugačije raspoložena nego u Londonu. Brzo se vratila te je u ostatku seta bila bolja tenisačica. Više je prijetila te je na kraju napravila break kod vodstva 5:4 što je značilo i osvajanje seta sa 6:4.

U drugom setu je Swiatek ponovno prva došla do breaka i povela s 2:0, ali Anisimova je brzo pronašla igru iz prvog seta. Preokrenula je set u svoju korist te je na kraju sa 6:4, 6:3 izborila svoje prvo polufinale US Opena.

Tamo će igrati protiv pobjednice meča između Karoline Muchove i Naomi Osake.

