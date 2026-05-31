U Parizu zaiskrilo između dvojice tenisača, srpska sutkinja spriječila veći sukob

Pawel Andrachiewicz / PressFocus /NEWSPIX.PL via Guliver

Odavno na jednom velikom turniru nije bilo toliko mečeva u pet setova kao ove godine na Roland Garrosu. Svaki dan donese neku veliku bitku, ponekad i više njih. Jučer je čak pet dvoboja odigrano u maratonskom formatu, a samo su tri završila u kraćem trajanju.

Naravno, u ovakvim mečevima nije lako kontrolirati emocije, a jedan takav odigrali su Frances Tiafoe i Jaime Faria. Portugalac je imao veliku prednost, ali nije izdržao te je Amerikanac slavio sa 4:6, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:1, 6:2.

Igrač koji je u tom trenutku bio 115. na ATP ljestvici bio je najbliže pobjedi kada je u trećem setu napravio break i poveo 4:3, no 22. tenisač svijeta uspio je odmah uzvratiti i izjednačiti, a od tog trenutka krenuo je prema velikom preokretu.

U jednom trenutku petog seta umalo je došlo i do fizičkog sukoba. Marijana Veljović, sutkinja iz Srbije, morala je stati između njih dvojice kako bi spriječila da dođe do obračuna.

Svađa je započela nakon jednog servisa Farije. Tiafoe je smatrao da je lopta završila u autu, no sutkinja je dosudila da je bila dobra, a potom je dobila i potvrdu sustava za elektroničko praćenje linija.

“Nemoj se ponašati kao frajer. Nisi toliko opasan, samo igraj”, doviknuo je Amerikanac Portugalcu.

Tiafoe and Faria arguing after a point in the 5th set at Roland Garros Frances thinks Faria’s serve was out The umpire checks and says it was in… Hawkeye on TV confirmed it was 1 mm in. They began arguing after her call Frances: “Don’t act like you’re tough. You’re not… pic.twitter.com/IIeYyNGQWE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026

Faria se potom obratio srpskoj sutkinji:

“Čujete li što mi govori?”

“I ti se ponašaš na sličan način”, odgovorila je Marijana Veljović.

“Kao da mu ništa niste rekli. Ili meni…”

“Nikada nisam rekao ništa slično.”

“Pusti me da radim svoj posao”, zaključila je srpska sutkinja i time stavila točku na sukob.

Tiafoe je poslije izjavio da mu je taj incident uvelike pomogao.

“Trebalo mi je nešto takvo. Iako sam vodio, bio sam vrlo nervozan. On je servirao i stalno mi nešto dobacivao. Ponašao se kao da je Ryan Garcia. Zato sam mu i rekao da se smiri.”

Tiafoe će u osmini finala igrati protiv Mattea Arnaldija, 104. tenisača svijeta, koji je svladao Raphaela Collignona sa 6:4, 6:7 (5:7), 5:7, 6:4, 7:6 (10:4).