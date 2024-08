Srušen je teniski rekord star 24 godine

Podijeli :

Zbog toga je pao i renking danas 35-godišnje tenisačice. U siječnju prošle godine bila je 22. Sad je 689. tenisačica svijeta.

Kineska tenisačica Zhang Shuai poražena je u 1. kolu WTA turnira u Cincinnatiju. Bolja od nje s 6:4, 6:4 bila je ruska predstavnica Dijana Šnajder. Ova informacija vjerojatno se ne bi probila do svjetskih medija da poražena Kineskinja pritom nije srušila neželjeni apsolutni rekord u broju uzastopnih poraza, dakle i u konkurenciji tenisača i tenisačica. Ovo joj je bio 22. u nizu.

Njena negativna serija neprekinuto traje od veljače prošle godine i do jučer je bila izjednačena s Vinceom Spadeom, umirovljenim američkim tenisačem, nekoć 18. na svijetu. On je u razdoblju od listopada 1999. do lipnja 2000. godine nanizao 21 uzastopni poraz.