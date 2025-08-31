Šok na US Openu: Zverev ponovno ispao u ranoj fazi turnira

Podijeli :

via Guliver

U noći sa subote na nedjelju u US Openu smo vidjeli novi šok u pojedinačnoj muškoj konkurenciji. U trećem kolu međusobno su igrali treći nositelj Alexander Zverev i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Iako je Nijemac osvojio prvi set na kraju je slavio 27. tenisač svijeta s 3-1 u setovima.

Bolje je meč otvorio Zverev koji je rano stigao do breaka. Ipak, ubrzo ga gubi i Auger-Aliassime se vraća na 2:2. Nije susret dugo bio u egalu jer je Kanađanin ponovno izgubio svoj početni udarac, a ovaj put se nije uspio vratiti te je Nijemac sa 6:4 uspio osvojiti prvi set.

No, nije to obeshrabrilo Kanađanina koji u drugom setu nije gubio svoj servis, kao ni Zverev. Značilo je to i tie-break gdje s 9-7, uz spašenu set-loptu na 6-5, Auger-Aliassime osvojio set. Nakon toga je Kanađanin bio bolji tenisač na terenu te do kraja susreta nije ispustio svoj početni udarac.

S druge strane, on je Zverevu napravio dva breaka što je značilo da je s 4:6, 7:6(7), 6:4, 6:4 izborio osminu finala. Tamo neće imati ništa lakši posao jer ga čeka Andrej Rubljov koji, iako je jedva porazio Hongkonžanina Colemana Wonga, igra u sjajnoj formi.

Pobjednik meča između Rubljova i Auger-Aliassimea križa se s pobjednikom susreta između Alexa de Minaura i kvalifikanta Leandra Riedija.