Sinner dozvolio Australcu dva gema u 25. uzastopnoj pobjedi na Touru

Toliko je Aleksej Popirin izdržao ovog ponedjeljka protiv Jannika Sinnera na središnjem terenu Foro Italica u meču trećeg kola.

Prije eliminacije Australac je osvojio samo dva gema (6:2, 6:0), a prvi tenisač svijeta tako je nastavio svoju surovu dominaciju i stigao do 25. uzastopne pobjede na ATP Touru od posljednjeg poraza koji je 19. veljače doživio od Jakuba Menšíka u Dohi.

U međuvremenu su set protiv Talijana uspjeli osvojiti samo Benjamin Bonzi i Tomáš Macháč.

Sinnera u osmini finala sada čeka njegov sunarodnjak Andrea Pellegrino, 155. tenisač svijeta.