Alcaraz pobijedio drugog Talijana u nizu i nastavio lov na drugi US Open naslov

Carlos Alcaraz plasirao se u osminu finala US Opena. Španjolski tenisač je u petak slavio protiv drugog Talijana u nizu. Nakon pobjede nad Mattijom Belluccijem s 3-0 u setovima, na isti način je slavio i protiv Luciana Darderija.

Prvi set je Španjolac osvojio glatko, sa 6:2, da bi i u drugom otvorio dobro. Odvojio se na 4:1, ali tada Darderi počinje igrati bolji tenis dok su se kod Alcaraza počele pojavljivati greške.

Pomoglo je to Talijanu da osvoji tri gema u nizu i dovede set u egal. Uspio je drugi tenisač svijeta još jednom povesti, ali je onda zatražio medicinski timeout zbog ozljede desne noge.

Pauza je pomogla Alcarazu, a znatno odmogla Darderiju. Španjolac je brzo došao do dvije set-lopte, a tada Talijan radi svoju šestu dvostruku pogrešku i poklanja Alcarazu vodstvo od 2-0 u setovima.

U trećem setu je Španjolac ponovno bio onaj stari te je već na početku došao do breaka. Tu prednost je do kraja i povećao te je sa 6:2, 6:4, 6:0 izborio osminu finala US Opena.

Tamo će Alcaraz čekati pobjednika meča između Arthura Rinderknecha i Benjamina Bonzija.