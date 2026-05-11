Sinner dozvolio Australcu dva gema u 25. uzastopnoj pobjedi na Touru

ATP 11. svi 202617:55 0 komentara
AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver

Sat i pet minuta.

Toliko je Aleksej Popirin izdržao ovog ponedjeljka protiv Jannika Sinnera na središnjem terenu Foro Italica u meču trećeg kola.

Prije eliminacije osvojio je samo dva gema (6:0, 6:2), a prvi tenisač svijeta tako je nastavio svoju surovu dominaciju i stigao do 25. uzastopne pobjede na ATP Touru od posljednjeg poraza koji je 19. veljače doživio od Jakuba Menšíka u Dohi.

U međuvremenu su set protiv Talijana uspjeli osvojiti samo Benjamin Bonzi i Tomáš Macháč.

Sinnera u osmini finala sada čeka njegov sunarodnjak Andrea Pellegrino, 155. tenisač svijeta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - ATP