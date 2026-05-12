VIDEO / Pavić i Arevalo korak bliže obrani naslova u Rimu, bez izgubljenog servisa do četvrtfinala

ATP 12. svi 2026

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arévalo iz Salvadora izborili su četvrtfinale Mastersa u Rimu te se tako dodatno približili obrani naslova u talijanskoj prijestolnici.

U susretu osmine finala svladali su Monegažanina Huga Nysa i Francuza Édouarda Rogera-Vasselina sa 7:5, 6:3 nakon sat i 22 minute igre.

Ključnim se u prvom setu pokazao gem kod vodstva 6:5, kada su Pavić i Arévalo iskoristili drugu break-loptu i osvojili set. U drugoj dionici odlučujući break napravili su kod rezultata 3:2, a iako su se tijekom seta suočavali s nekoliko break-lopti suparnika, uspjeli su sačuvati svoj servis i potvrditi plasman u četvrtfinale.

Peti nositelji će za polufinale igrati protiv pobjednika dvoboja Harrison/SkupskiSchnaitter/Wallner.

