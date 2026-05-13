Mektić se nakon napetog meča pridružio Paviću u četvrtfinalu u Rimu

Hrvatski tenisač Nikola Mektić se s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao u četvrtfinale ATP "masters 1000" turnira u Rimu, oni su u susretu 2. kola svladali Amerikance Roberta Casha i Jamesa Tracyja sa 6-4, 3-6, 10-8.

Prva dva seta odlučena su sa po jednim “breakom” sa svake strane, Mektić i Krajicek su u prvoj dionici ključnu prednost ostvarili u sedmoj igri, a Cash i Tracy u drugoj u četvrtom, pa je pobjednik odlučen u produženom “tie-breaku”.

Hrvat i Amerikanac poveli su sa 5-1, samo da bi im suparnici zaredali s pet poena kojima su ostvarili preokret i poveli sa 6-5. Ipak, Mektić i Krajicek su se oporavili, sa sljedeća tri poena poveli sa 8-6 da bi na prvu meč-loptu Cash promašio na mreži.

Sljedeći suparnici Mektiću i Krajiceku bit će Austrijanci Alexander Erler i Lucas Miedler.

U četvrtfinalu parova su i branitelji naslova Mate Pavić i Marcelo Arevalo koji će igrati protiv Christiana Harrisona i Neala Skupskog.