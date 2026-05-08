Sabalenka bez muke do trećeg kola Mastersa u Rimu

Masters 1000 8. svi 2026
AP Photo/Pablo Garcia via Guliver

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka bez problema je došla do trećeg kola WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu, gdje je u drugom kolu svladala Čehinju Barboru Krejčikovu (WTA - 53.) sa 6:2, 6:3.

Bio je to njihov osmi međusobni dvoboj, a Sabalenka je došla do sedme pobjede.

Za plasman u osminu finala Bjeloruskinja će igrati protiv Rumunjke Sorane Cirstee (WTA – 27.).

