Ružić ostala na samo jednom gemu protiv talentirane Ruskinje

U drugom kolu WTA 1000 turnira u Rimu Antonia Ružić je izgubila s 2-0 u setovima od talentirane 19-godišnje Ruskinje Mire Andrejeve.

Već se na početku susreta vidjelo da hrvatska tenisačica ne može parirati sedmoj tenisačici svijeta. U prva tri gema Ružić je osvojila tek jedan poen, a svoj prvi gem osvojila je kod zaostatka 4:0 u prvom setu. Bio joj je to jedini gem u setu koji je Andrejeva osvojila sa 6:1.

Ispostavilo se na kraju da je to Međimurki bio i jedini gem jer je u drugom setu Ruskinja slavila sa 6:0.

Izborila je tako treće kolo WTA 1000 turnira u Rimu gdje čeka pobjednicu meča između Maye Joint i Viktorije Golubić.

Što se tiče Ružić, ona će nakon ovog poraza pasti minimalno dvije pozicije na WTA ljestvici te bi nakon Rima najbolje plasirana mogla biti na 61. mjestu.