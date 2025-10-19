Rune potvrdio najgora predviđanja, čeka ga duga pauza

Podijeli :

Najgora predviđanja su se ostvarila. Kada je Holger Rune zadobio tešku ozljedu jučer u polufinalu u Stockholmu, rekao je svom fizioterapeutu da misli da je potrgao Ahilovu tetivu, što se pokazalo točnim.

Točno je, potrgao je tetivu i čeka ga šest mjeseci pauze – otkrila je njegova majka i menadžerica Aneke za danski Extra Bladet, a o ozljedi se na svom Instagramu oglasio i danski tenisač:

“Moja Ahilova tetiva je potpuno pukla na proksimalnom dijelu i operacija me čeka već sljedeći tjedan, nakon čega će uslijediti rehabilitacija. Hvala svima na podršci sada i uvijek, bez vas ništa ne bi bilo isto”, poručio je Rune.

Rune je igrao protiv Uga Humberta, dobio je prvi set sa 6:4, a ozlijedio se pri rezultatu 2:2 u drugom setu polufinala ATP turnira u Stockholmu.