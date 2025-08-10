Prižmić treći put zaredom poražen u finalu Challengera, ali Top 100 sve je bliži

Podijeli :

Goran Sebelic CROPIX via Guliver Images

Hrvatski tenisač Dino Prižmić poražen je u finalu Challengera u Poljskoj i tako ostao na tri titule u karijeri.

U finalu Challengera u Poljskoj (Grodzisk Mazowiecki) na tvrdoj podlozi iz kategorije 75 Dino Prižmić poražen je od domaćeg tenisača Kamila Majchrzaka, 88. tenisača svijeta i prvog nositelja turnira 6:4, 6:3.

Ishod bi možda bio i drukčiji da je Prižmić realizirao barem jednu od pet ‘break’ lopti. Poljak, koji je nedavno igrao osminu finala Wimbledona, iskoristio je tri od deset i došao do devetog naslova na Challengerima. Prethodni je osvojio također protiv hrvatskog tenisača, Marina Čilića u Madridu ove godine.

Splitski tenisač ostaje na tri krune u ovoj kategoriji. Osvojio je Banja Luku 2023. te ove godine Zagreb i Bratislavu, a ovo mu je sada treći uzastopni poraz u finalu nakon što je gubio završne mečeve još u Italiji i San Marinu u lipnju odnosno srpnju.

Usprkos porazu, Prižmić će od ponedjeljka imati novi najbolji renking karijere, 121. mjesto. Napredovat će osam pozicija i približiti se Borni Ćoriću koji će pasti s 90. na 102. mjesto. Naš najbolji tenisač ostaje Marin Čilić koji će biti 60. od ponedjeljka.