Prižmić protiv 15. tenisača svijeta lovi četvrtfinale u Rimu

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP - 79.) izborio je plasman u osminu finala Masters 1000 turnira u Rimu nakon pobjede protiv Francuza Uga Humberta (ATP - 33.) rezultatom 6:1, 7:5.
Mladi hrvatski kvalifikant tako je nastavio sjajan niz u talijanskoj prijestolnici, nakon što je u prethodnom kolu izbacio Novaka Đokovića.
Prižmićev protivnik u osmini finala turnira u Rimu bit će Karen Hačanov. Ruski tenisač je u 3. kolu preokretom nadigrao Nizozemca Botica van de Zandschulpa sa 5-7, 6-4, 6-4.
Bit će to prvi međusobni dvoboj između Prižmića i Hačanova.
