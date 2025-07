Prižmić: Nisam igrao najbolje, nisu udarci bili na razini na kojoj trebaju biti

Podijeli :

Roberta Corradin IPA Sport via Guliver Images

Dino Prižmić se pobrinuo da hrvatski tenis ne ostane bez pobjede na 35. izdanju Plava Laguna Croatia Opena, a plasman u osminu finala je izborio svladavši sa 6:4, 6:2 Danca Elmera Mollera, 107. na pojedinačnoj ATP ljestvici.

Činjenica da je za rezultatski uvjerljivu pobjedu trebao gotovo dva sata, pokazuje koliko je 19-godišnji Splićanin morao uložiti truda da bi slomio otpor 22-godišnjeg Danca razornih udaraca. Rekao je Prižmić da mu pobjeda ne može nadoknaditi žal za izgubljenim finalom Challengera u San Marinu u nedjelju, ali da je značajna.

“Važna mi je ova pobjeda. Bio je dobar meč, iako nisam igrao najbolje. Nisu udarci bili na onoj razini na kojoj trebaju biti, dosta je tu stvari falilo u igri i rješavanju poena. Takav je dan bio, ali zadovoljan sam što sam ostao do kraja u meču”, rekao je Dino Prižmić kojemu je ovo prva pobjeda na ATP Tour razini u ovoj sezoni i treća ukupno na umaškom turniru (3-2).

POVEZANO Peh za Dodiga, partner mu se razbolio i ostavio ga bez nastupa u Umagu Čilić i Prižmić podigli se na ATP ljestvici, ogroman pad za Ajdukovića

Njom je nastavio jednu prilično nepoznatu umašku tradiciju i ostavio danske predstavnike bez pobjede u Stella Marisu. Micheal Tauson je poražen u prvom kolu prvog umaškog turnira 1990., Frederik Fetterlein je gubio 1995. i 1996., a do pobjede nije došao ni najbolji danski tenisač u povijesti, Holger Rune, koji je nastupio 2021. i 2022.

Dvaput je Prižmić u prvom setu lovio ‘break’ zaostatka (2-3, 3-4), da bi prvu dionicu meča zaključio osvajanjem tri gema u nizu. U drugom setu je Splićanin prvi došao do prednosti i poveo 2-0, ali je potom odmah izgubio servis. No, još jednim ‘breakom’ je usmjerio meč na svoju stranu. Završio ga je u stilu, izborivši meč-loptu istrčavanjem niza teških lopti koje su dolazile s druge strane mreže. Moller je sve pokušao, ali nije uspio probiti taj pokretni zid.

“Igrao je jako brzo i to me malo iznenadilo. Znao sam da ima brzu loptu, ali nisam znao da ovako poteže. Iznenadili su me uvjeti, jer je bilo jako sporo. Nismo ni ja, ni on mogli zabijati puno. On je dosta puta forsirao da završi poen što prije. U ovim uvjetima je to teško. Pokušao sam i ja na početku, ali sam onda odlučio što više lopti staviti u teren i tako dobiti meč.”

Nakon što je svojih prvih pet mečeva na Croatia Openu odigrao na stadionu Goran Ivanišević, u srijedu će protiv iskusnog Gruzijca Nikoloza Basilašvilija igrati na Studenac Areni, terenu koji se nalazi podno istočne tribine glavnog stadiona. Kako je igrao posljednji meč u utorak, organizatori nisu mogli čekati ishod za slaganje rasporeda pa su prednost dobili Stan Wawrinka i četvrti nositelj Damir Džumhur, koji će zaključiti program na središnjem stadionu. Prižmiću ova vrsta “degradacije” ne smeta.

“I na Challengerima ne znaš na kojem ćeš terenu igrati i u koje vrijeme. Tenisači moraju na to biti spremni. Nema razloga da me to udalji od mog tenisa ili da zbog toga izgubim.”

No, svjestan je Dino težine zadatka koja je pred njim. Nikoloz Basilašvili nije u formi iz najboljih dana, kad je dogurao do 16. mjesta na ATP ljestvici i osvajao naslove na ATP Touru. Ima ih pet, od čega su tri osvojena na zemljanoj podlozi, a igrao je i u finalu ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu (2021.).

“Znam ga. Bit će sličan meč današnjem. Igra jako brzo, ima bolji forhend i servis od Mollera. I to što je pobijedio Carballesa Baenu na zemlji znači da je u dobroj formi. Morat ću igrati bolje nego danas da bih ga pobijedio”, rekao je Prižmić.

Njegov dvoboj protiv Basilašvilija je treći, posljednji na programu Studenac Arene, gdje će program započeti u 16.30 sati. Prije hrvatsko-gruzijskog obračuna za četvrtfinale igrat će Nizozemac Jesper de Jong i Argentinac Mariano Navone te Francuz Titouan Droguet i Čeh Vit Kopriva.

Program na središnjem stadionu (16.30 sati) otvorit će branitelj naslov i prvi nositelj, Argentinac Francisco Cerundolo, a njegov suparnik je Španjolac Carlos Taberner. Uslijedit će dvoboja Tajvanca Tsenga Chun-Hsina i drugog nositelja, Talijana Luciana Darderija, a poslastica noćnog dijela programa je meč miljenika umaške publike Stana Wawrinke i najboljeg bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura.