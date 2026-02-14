Pratite samo na SK: Evo protiv koga Čilić igra za finale Dallasa

Podijeli :

xEibner-Pressefotox via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u polufinalu će ATP turnira u Dallasu igrati protiv prvog nositelja, Amerikanca Taylora Fritza.

Nakon što je Čilić uvjerljvo sa 6:1, 6:4 nadigrao Britanca Jacka Pinningtona Jonesa u četvrtfinalu, Fritz je nakon velike borbe sa 6:7 (2), 6:4, 7:6 (5) izbacio sunarodnjaka Sebastiana Kordu.

Dosada su Čilić i Fritz igrali tri puta i omjer pobjeda je 2:1 u korist Amerikanca.

Plasman u polufinale ATP teniskog turnira u Dallasu izborili su i Amerikanac Ben Shelton, te Kanađanin Denis Shapovalov.

Shelton, koji je postavljen za drugog nositelja je pobijedio Srbina Miomira Kecmanovića sa 5:7, 6:3, 6:4, dok je Shapovalov nastavio svoj put prema obrani naslova pobjedom protiv Španjolca Alejandra Davidovicha sa 5:7, 6:4, 6:3.

Sheltonu će to biti 13. polufinale u karijeri, a Shapovalovu 26. polufinale. Do sada su igrali tri puta međusobno, a sva tri puta je slavio Amerikanac. Sve mečeve pratite samo na Sport Klubu.

