VIDEO / Sjajni Čilić izborio polufinale Dallasa i vratio se među TOP 50 tenisača svijeta nakon tri godine!

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (38) rutinski je sa 6:1, 6:4 pobijedio Britanca Jacka Pinningtona Jonesa (ATP - 181.) i izborio polufinale ATP 500 turnira u Dallasu. Za po

Ovom pobjedom Čilić se nakon tri godine vratio među 50 najboljih tenisača svijeta (ATP – 43.)

Uoči početka turnira držao je 61. mjesto na ATP ljestvici.

U polufinalu će igrati protiv pobjednika susreta između prvog nositelja Amerikanca Taylora Fritza i njegova sunarodnjaka Sebastiana Korde.

