Pratite na SK: Nakashima spasio tri meč-lopte protiv Medvjedeva i izborio osminu finala Cincinnatija

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Američki tenisač Brandon Nakashima spasio je tri meč-lopte u drugom setu dvoboja protiv Rusa Daniila Medvjedeva te nakon toga svladao bivšeg pobjednika Masters 1000 turnira u Cincinnatiju sa 6-7 (3), 7-6 (4), 6-1 za plasman u osminu finala ovogodišnjeg izdanja.

Nakashima je prije tjedan dana u kanadskom Montrealu došao do prvog finala na Masters 1000 turnirima, a u Cincinnatiju je nastavio niz odličnih rezultata. Za plasman u četvrtfinale suparnik će mu biti Portugalac Nuno Borges koji je prekinuo niz od pet uzastopnih poraza od Rusa Andreja Rubljova i svladao ga sa 6-3, 6-4.

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Utorak je bio dobar dan za američke predstavnike na Cincinnati Openu, jer su do osmine finala došli i Frances Tiafoe te Taylor Fritz. Tiafoe je u tri seta (6-4, 4-6, 6-4) bio bolji od sunarodnjaka Learnera Tiena, a Fritz je sa 6-3, 6-4 svladao ovogodišnjeg pobjednika umaškog Croatia Opena, Španjolca Daniela Meridu Aguilara.

Fritz će za plasman u četvrtfinale igrati protiv Australca Christophera O’Connela, a Tiafoea čeka drugi nositelj Kanađanin Felix Auger-Aliassime koji je do osmine finala u Cincinnatiju došao već peti put u posljednjih šest nastupa.

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