Kovačevića upitali je li zadovoljan prijelaznim rokom i aktualnim kadrom, evo što je odgovorio

O manjku opcija na klupi:

“Nismo imali opcija na krilu. Topić se ozlijedio jučer, istegao je aduktor.”

O Mudražiji na desnom krilu:

“Da, nismo imali drugog rješenja zbog Topićeve ozljede. Ipak, završili smo utakmicu s dva napadača, htjeli smo pobjedu.”

Dinamo je prodao puno igrača, a pojačanja još nisu došla. Na kraju vas je morao spašavati Mudražija, koji do jučer nije ni bio prijavljen za Europu?

“Nemam što zamjeriti igračima. Moramo manje griješiti, druge stvari ne bih komentirao.”

Je li zadovoljan prijelaznim rokom?

“Ne bih to komentirao. Uostalom, jedna pobjeda nas dijeli od Lige prvaka i vjerujem da ćemo u tome uspjeti.”