Kovačevića upitali je li zadovoljan prijelaznim rokom i aktualnim kadrom, evo što je odgovorio

Dinamo i Viking remizirali su 2:2 na Maksimiru u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Modri su preko Diona Drene Belje i Matea Lisice već nakon deset minuta imali dva gola prednosti, a Miha Zajc ubrzo je pogodio vratnicu. Norvežani su se ipak vratili do kraja prvog dijela preko Petera Christiansena i Zlatka Tripića. Uzvrat se igra sljedeće srijede u Stavangeru, a pobjednik će izboriti ligašku fazu Lige prvaka.
Nakon susreta Mario Kovačević suočio se s pitanjima o širini kadra i prijelaznom roku, odnosno dojmu da Dinamo trenutačno ima manje rješenja nego prošle sezone.
O manjku opcija na klupi:
“Nismo imali opcija na krilu. Topić se ozlijedio jučer, istegao je aduktor.”
O Mudražiji na desnom krilu:
“Da, nismo imali drugog rješenja zbog Topićeve ozljede. Ipak, završili smo utakmicu s dva napadača, htjeli smo pobjedu.”
Dinamo je prodao puno igrača, a pojačanja još nisu došla. Na kraju vas je morao spašavati Mudražija, koji do jučer nije ni bio prijavljen za Europu?
“Nemam što zamjeriti igračima. Moramo manje griješiti, druge stvari ne bih komentirao.”
Je li zadovoljan prijelaznim rokom?
“Ne bih to komentirao. Uostalom, jedna pobjeda nas dijeli od Lige prvaka i vjerujem da ćemo u tome uspjeti.”
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