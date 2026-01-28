Sinnera pitali u kojem je segmentu Đoković oslabio s godinama, evo što je odgovorio

Podijeli :

VirginieBouyer Panoramic via Guliver

Jannik Sinner i Novak Đoković još će jednom igrati na Australian Openu. Bit će to borba za finale u kojoj će Talijan imati ulogu velikog favorita.

Bit će to njihov 11. međusobni ogled, a trenutačno Sinner vodi s 6:4 u pobjedama. Dobio je posljednjih pet mečeva, uključujući i polufinale Australian Opena 2024., kada je slavio s 3:1. Bio je to dvoboj koji je Sinneru donio veliko samopouzdanje, jer je tada prvi put pobijedio Đokovića na Grand Slam turniru.

„Kada dođeš korak do finala Grand Slama i pobijediš Novaka, to sve mijenja. Ali to moraš stalno ponavljati, a to je teško. To je jedan od najvećih izazova u ovom sportu. Sjajno je imati Novaka koji i dalje igra na ovoj razini, a ona je još uvijek vrlo, vrlo visoka. Grand Slam je Grand Slam i protiv Đokovića je uvijek teško“, rekao je Sinner na konferenciji za medije.

Đoković u svibnju puni 39 godina. I dalje igra na nevjerojatnoj razini, no novinare je zanimalo vidi li Sinner neki segment igre koji je s vremenom oslabio, odnosno što Novak danas radi slabije nego ranije.

„To morate pitati njega. Ne znam. Razina na kojoj i dalje igra… Mislim da je on najprofesionalniji sportaš kojeg imamo u svlačionici. I ja pokušavam biti što profesionalniji. Ima golemo iskustvo i svaku situaciju rješava na najbolji mogući način. Ja kao 24-godišnjak… Sretan sam što ga imam pred sobom i nadam se da ću nešto naučiti. Kao da svaki dan mogu nešto naučiti od njega. On je inspiracija za sve nas, posebno za mlađe“, rekao je Sinner.

Polufinale u Melbourneu bit će njihov šesti međusobni Grand Slam dvoboj. Novak je pobijedio u prva dva susreta na Wimbledonu 2022. i 2023., dok je Sinner slavio u sljedeća tri – u Melbourneu, Parizu i Londonu prošle i pretprošle godine.