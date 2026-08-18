Mektić uspješan u Cincinnatiju: Hrvatski tenisači izborili osminu finala

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Sport Klub

Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić uspješno su odradili svoje mečeve parova na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju te su sa svojim partnerima izborili plasman u osminu finala.

Prolaz su osigurali Nikola Mektić i Austin Krajicek. Hrvatsko-američka kombinacija imala je relativno jednostavan posao te je svladala domaće predstavnike, Amerikance Roberta Casha i Brandona Nakashimu, sa 7:5, 6:4.

Pavić i Arevalo preokretom izbacili ruski par i prošli dalje u Cincinnatiju Mektić i Krajicek izgubili u finalu Washingtona

Mektić i Krajicek tako su bez izgubljenog seta osigurali nastavak nastupa u Cincinnatiju, a u osmini finala čeka ih pobjednik dvoboja Granollers/Zeballos – Cabral/Tracy.

Puno više borbe imali su Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo. Treći nositelji turnira do pobjede su stigli nakon velikog preokreta protiv Rusa Karena Hačanova i Andreja Rubljova, slavivši sa 2:6, 7:6(2), 10:3.

Ruska je kombinacija uvjerljivo uzela prvi set, a Pavić i Arevalo bili su na rubu ispadanja i u drugome. Pri rezultatu 5:5 Hačanov i Rubljov imali su dvije prilike za break, no hrvatsko-salvadorski par uspio se izvući iz neugodne situacije. Odluka je pala u tie-breaku u kojem su Pavić i Arevalo preuzeli kontrolu i izborili odlučujući set, u kojem su projurili do pobjede sa 10:3. Za mjesto u četvrtfinalu igrat će protiv pobjednika susreta Arribage/Olivetti – Fery/Lehečka.

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