Venus Williams (46) dobila pozivnicu za US Open

Tenis 18. kol 202620:14 0 komentara
AP Photo/Jason DeCrow via Guliver

Dvostruka pobjednica US Opena u pojedinačnoj konkurenciji Amerikanka Venus Williams (46) dobila je pozivnicu za ovogodišnji turnir, objavili su organizatori posljednjeg Grand Slam turnira godine.

Venus Williams je do sada 25 puta nastupila u pojedinačnoj konkurenciji US Openu, osvojivši turnir 2000 i 2001. godine. Ima i dva naslova u ženskim parovima sa sestrom Serenom (1999, 2009).

Prošle godine je ispala u prvom kolu Flushing Meadowsa nakon što je izgubila od Čehinje Karoline Muchove.

Pozivnicu je dobila i pobjednica US Opena iz 2017. Amerikanka Sloane Stephens, kao i Amerikanke Carol Young Suh Lee, Reese Brantmeier i Thei Frodin, Francuskinja Leolii Jeanjean i Australka Taylah Preston.

Organizatori su objavili kako je jedna pozivnica još uvijek slobodna i ime tenisačice se biti naknadno objavljeno.

Posljednji Grand Slam sezone na rasporedu je od 30. kolovoza do 13. rujna.

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