Petra Martić uz tri osvojena gema ispala s US Opena

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 98.) za 64 minute je izgubila meč prvog kola na US Openu, u kojem ju je sa 6-3, 6-0 svladala Španjolka Jessica Bouzas Maneiro (WTA - 74.).

Za 33-godišnju Dućanku ovo je bio 12. nastup na zadnjem Grand Slam turniru u sezoni, a po peti put je zaustavljena već na prvom koraku.

U dvoboju sa 12 godina mlađom suparnicom Martić je u rezultatskoj ravnoteži bila do polovice prvog seta, u kojem je povela 3-2 i na tome ostala. Španjolka je nanizala deset gemova, pritom pet puta oduzela servis hrvatskoj olimpijki te u svom debiju na US Openu došla do pobjede i dvoboja protiv 31. nositeljice, Britanke Katie Boulter, za plasman u treće kolo.

Tako je u pojedinačnoj konkurenciji jedina preostala hrvatska predstavnica na US Openu, aktualna osvajačica olimpijskog srebra Donna Vekić (WTA – 24.), koja će u srijedu igrati za plasman u treće kolo protiv Belgijke Greet Minnen (WTA – 70.). Bit će to njihov drugi dvoboj u ovoj sezoni, a belgijska tenisačica je u tri seta (6-1, 0-6, 7-5) svladala Osječanku na travi u ‘s-Hertogenboschu.

Dvoboj Vekić – Minnen na rasporedu je kao treći od 17 sati po srednjoeuropskom vremenu, na terenu 12 Nacionalnog teniskog centra “Billie Jean King”.