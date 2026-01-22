Pavić u manje od sat vremena do prolaska dalje, na korak je do okršaja s Mektićem na AO

Vrlo jednostavnom su pobjedom svoj nastup na Australian Openu, prvom Grand Slam turniru sezone, otvorili hrvatski tenisač Mate Pavić i Marcelo Arevalo iz Salvadora, četvrti nositelji turnira.

Za manje od sat vremena Pavić i Arevalo su u meču prvog kola pobijedili bosansko-hercegovačku kombinaciju Tomislav Brkić i Damir Džumhur sa 6:2, 6:3.

Tek nekoliko minuta trajala je ravnopravna borba, točnije do 2:2 u prvom setu. Od tog trenutka su Pavić i Arevalo napravili niz od četiri gema i dobili prvi set sa 6:2. U drugoj dionici Brkić i Džumhur su se nešto duže držali uz bok svojim suparnicima, do 3:3. Potom su uslijedila nova tri gema u nizu Hrvata i Salvadorca i dvoboj je time okončan.

U drugom kolu Pavić i Arevalo će igrati protiv pobjednika iz meča u kojem se sastaju Indijac Balaji i Austrijanac Oberleitner protiv Francuza Herberta i Australca Thompsona.

Dan ranije prvo kolo parova preskočio je hrvatski igrač Nikola Mektić i njegov partner Austin Krajicek. Budu li hrvatski tenisači uspješni i u drugom kolu igrat će međusobno u trećem.