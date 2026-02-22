Paul svladao Tiena i zakazao još jedan američki dvoboj u finalu!

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Amerikanci Sebastian Korda i Tommy Paul borit će se za naslov na teniskom ATP turniru u Delray Beachu.

Korda, čiji je otac bivši slavni češki igrač Petr Korda, prvi put nakon više od godinu dana stigao je do finala ATP turnira. U polufinalu je pobijedio trećeg nositelja Talijana Flavija Cobollija sa 7-6 (1), 6-1.

U finalu Delray Beacha igrat će drugi put, nakon što još nije osvojio titulu na ovom turniru 2021. godine kada je u finalu izgubio od Poljaka Huberta Hurkacza. Za 25-godišnjeg Kordu ovo je 10. ATP finalu, nakon što je dva puta pobijedio, na Parma Openu 2021. i Washington Openu 2024. godine.

Suparnik na putu do naslova bit će mu peti nositelj Paul koji je u polufinalu pobijedio četvrtog nositelja sunarodnjaka Learnera Tiena sa 4-6, 6-4, 6-3.

Paul će igrati u svom prvom finalu otkako je osvojio turnir u Stockholmu 2024. godine. U karijeri je do sada osvojio četiri turnira, a ovo će mu biti osmo finale. Na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio je broncu u muškim parovima.