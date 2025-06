Ništa od četvrtfinala u Nottinghamu za Ružić, propustila je veliku priliku

Hrvatska tenisačica, 22-godišnja Antonia Ružić nije se uspjela plasirati u četvrtfinale WTA turnira u Nottinghamu, uspješnija od nje je u 2. kolu bila Ukrajinka Dajana Jastremska sa 6:2, 2:6, 6:4 nakon dva sata i dvije minute igre.

Ružić je loše i otvorila dvoboj, izgubila je svoj servis u prvoj igri, pa iako je vratila “break” za 2:2, do kraja prvog seta još je dva puta poklekla na svom početnom udarcu te je on pripao Jastremskoj sa 6:2.

Nakon što je u trećem gemu drugog seta spasila 15:40, Ružić je zaigrala bolje, a pomogao je i pad u igri Jastremske. Ukrajinka je s tri velike pogreške izgubila svoj servis za vodstvo Ružić 4:2, da bi 22-godišnja Međimurka drugu dionicu riješila u svoju korist još jednim “breakom” za 6:2.

Odličan niz u kojem je osvojila osam od devet gemova Ružić je nastavila sve do 4:1 u trećem setu. Nažalost, kod rezultata 4:2 izgubila je “break” prednosti, u sljedećoj igri usprkos vodstvu 0:30 nije stigla do “break-lopte” na servis Jastremske, da bi kardinalne pogreške uslijedile u devetoj igri. I na svom servisu Ružić je imala 30:0, no napravila je dvije dvostruke servis pogreške kojima je vratila Jastremsku u gem, a Ukrajinka je potom osvojila sljedeća dva poena i osigurala servis za meč koji je i realizirala.

Bio je ovo drugi međusobni dvoboj Ružić i Jastremske i druga pobjeda Ukrajinke.