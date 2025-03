Mladi Brazilac oduševio Đokovića: ‘Još je jako mlad, ali ima fantastičnu snagu, baš je kompletan igrač’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Mladi Joao Fonseca svojim je izvanrednim nastupima privukao pozornost cijelog teniskog svijeta.

Ovaj talentirani 18-godišnjak postao je središnja tema razgovora zbog vrhunskih igara, a sada je o njemu progovorio i jedan od najvećih igrača u povijesti, Novak Đoković.

“O njemu svi pričaju već mjesecima. Naravno, potpuno zasluženo. On je jako dobar tenisač. Još je jako mlad, ali ima fantastičnu snagu, odličan servis, baš je kompletan igrač. Impresivno je kako udara lopticu, ali još je impresivnije kako se ponaša na terenu i koliko je smiren za nekoga tko nema iskustva igranja na najvećem nivou“, rekao je Đoković o Fonseci tijekom turnira u Miamiju.

“Mislim da su svi znali da će imati veliku podršku ovdje. Brazilci su uzbuđeni zbog njega, ali i cijeli teniski svijet. Pričao sam to već u Australiji, za naš teniski ekosustav, za naš sport, jako je važno da imamo megazvijezdu i budućeg velikana koji dolazi iz Brazila. To je velika zemlja, veliko tržište i jako je to važno.

On je jako uzbudljiv za gledanje, ali nije jedini. Imate Mensika na kojeg su ljudi možda i zaboravili zbog Fonsece. Tu je i Tien. Sve su to mladi igrači, ali su jednako dobri kao i on. Mislim da je to jako uzbudljivo. Ne znam kako bih to komentirao, tu generaciju, to što ta nova generacija donosi. Uvijek je lijepo imati uzbudljive igrače koje možeš gledati i vidjeti igrače koji imaju potencijal da dođu do najveće razine i nose ovaj sport”, zaključio je Đoković.