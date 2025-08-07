Mlada kanadska senzacija do finala Montreala, tamo je čeka bivša prva tenisačica svijeta

Kanadska tinejdžerka Victoria Mboko, koja je na jaki teniski WTA 1000 turnir u Montrealu ušla s pozivnicom organizatora, plasirala se u finale i to nakon što je u polufinalu protiv Jelene Ribakine iz Kazahstana spasila meč-loptu u trećem setu.

Mboko je na kraju slavila sa 1:6, 7:5, 7:6 (4), a protivnica u finalu bit će joj bivša prva tenisačica svijeta Naomi Osaka (27). Japanka je u polufinalu pobijedila 19. igračicu svijeta 22-godišnju Dankinju Claru Tauson sa 6:2, 7:6 (7).

Osamnaestogodišnja Victoria Mboko, čiji su roditelji podrijetlom iz DR Konga, na putu do finala turnira u Montrealu svladala je tri grand slam pobjednice, osvajačicu Australian Opena iz 2020. Sofiju Kenin, pobjednicu ovogodišnjeg Roland Garrosa Coco Gauff, te u polufinalu osvajačicu Wimbledona iz 2022. godine Jelenu Ribakinu. Mboko još nema turnirski naslov na WTA Touru, a prije Montreala bila je 85. tenisačica svijeta.

Japanka Naomi Osaka, koja je u razdoblju od 2018. do 2021. godine osvojila četiri Grand Slam naslova, već je četiri godine bez osvojenog turnira, odnosno od trijumfa na Australian Openu 2021.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.