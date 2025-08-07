US Open podijelit će rekordan iznos najboljima na turniru

Organizatori US Opena, koji starta 24. kolovoza na terenima Flushing Meadowsa, najavili su najveći nagradni fond u povijesti tenisa, pa će tako osvajači posljednjeg Grand Slam turnira sezone u muškoj i ženskoj konkurenciji zaraditi po pet milijuna dolara, što je povećanje od čak 39 posto u odnosu na prošlu godinu.

Ukupan nagradni fond ovogodišnjeg US Opena iznosi 90 milijuna dolara , što je 20 posto više nego lani. I poraz u prvom kolu pojedinačne konkurencije obećava veliku zaradu, pozamašnih 110 tisuća dolara.

Povećan je i nagradni fond za tenisače i tenisačice koji će igrati u konkurenciji parova. Po prvi puta u povijesti će pobjednici u parovima (muškim, ženskim i mješovitim) zaraditi milijun dolara, odnosno pola milijuna svaki.

Da bi se vidjelo koliko su široke ruke organizatori turnira u New Yorku, treba napomenuti da je nagradni fond ovogodišnjeg Wimbledona iznosio 53,5 milijuna funti (71,5 milijuna dolara), a pobjednici u pojedinačnoj konkurenciji su bili bogatiji za tri milijuna funti (četiri milijuna dolara).