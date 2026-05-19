Mektić i Krajicek ispali u prvom kolu Ženeve, bez četvrtfinala i Pavić

Podijeli :

xDomenicoxCippitelli IPAxSportx via Guliver

Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek bili su prvi nositelji ATP turnira na zemljanoj podlozi u Ženevi, ali su ispali već u prvom kolu propustivši meč-loptu u odlučujućem 'tie-breaku' protiv američkog predstavnika Vasila Kirkoca i Nizozemca Barta Stevensa.

Američko-nizozemski par je prošao dalje pobijedivši s 5:7, 7:5, 12:10, a Mektić i Krajicek su meč-loptu imali kod rezultata 9:8.

Bez plasman u četvrtfinale je ostao i Mate Pavić koji na ovom turniru nastupa u paru s Urugvajcem Arielom Beharom. Pobijedili su ih Nizozemci Sander Arends i David Pel sa 6:2, 4:6, 10:6.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.