Mektić i Ram izborili osminu finala US Opena

xMarcoxCanonierox via Guliver

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Nikola Mektić i Amerikanac Rajeev Ram plasirali su se u osminu finala u konkurenciji parova na US Openu, svladavši u 2. kolu Tajvanca Raya Hoa i Nijemca Hendrika Jebensa s 4-6, 7-6 (2), 6-3.

Činilo se da su pobjednici Masters 1000 turnira u Cincinnatiju pred ispadanjem nakon što su izgubili prvi set, a Ram zatražio pomoć fizioterapeuta zbog bolova u leđima.

No, 36-godišnji Zagrepčanin i njegov 41-godišnji partner su pronašli put do pobjede protiv znatno mlađih suparnika, 25-godišnjeg Hoa i 30-godišnjeg Jebensa. Nakon što su drugi set osvojili u ‘tie-breaku’, Mektić i Ram su bili bolji par i poveli su 3-1 u trećem setu. U sljedećem gemu je Mektić kod 40-15 napravio dvije dvostruke pogreške, što je pomoglo tajvansko-njemačkom paru da vrati ‘break’ zaostatka.

No, u osmom gemu je hrvatsko-američka kombinacija još jednom oduzela servis suparnicima, a u sljedećem došla i do pobjede, sedme zaredom.

Za plasman u četvrtfinale, 11. nositelji Mektić i Ram će morati pobijediti Brazilca Fernanda Rombolija i Australca Johna Patricka Smitha.

U ponedjeljak će plasman u osminu finala pokušati izboriti i 2. nositelji, Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo, čiji su suparnici Česi Tomaš Machač i Matej Vocel. Pobjednike tog dvoboja u sljedećem kolu čekaju Poljak Karol Drzewiecki i Britanac Marcus Willis.