Medvedev se s trenerom rastao u dobrom tonu: ‘Vratit ćeš se, siguran sam’

Ruski tenisač Daniil Medvedev i njegov trener Gilles Cervara objavili su u ponedjeljak, nekoliko dana nakon što je bivši svjetski broj jedan zapanjujuće ispadao u prvom kolu US Opena, da prekidaju svoju osmogodišnju suradnju.

Medvedev je izgubio 3:6 5:7, 7:6(5),6:0, 4;6 od Benjamina Bonzija u meču u kojem je 29-godišnji Rus napao glavnog suca i razbio reket nakon meča.

Cervara, proglašen trenerom godine 2019. godine, pomogao je Medvedevu da osvoji 20 naslova, uključujući US Open 2021. i ATP završnicu 2020. godine.

“Zahvalan sam vam što ste me vodili kroz sve ove godine i vidjet ćemo što nam život donosi u budućnosti”, napisao je Medvedev na društvenim mrežama.

Odluka o prekidu partnerstva donesena je nakon lošeg niza na Grand Slam turnirima ove godine, gdje je Medvedev izgubio u prvom kolu na tri od četiri velika turnira, a u drugom kolu na trećem.

Cervara je rekao da je volio raditi s Rusom – “čak i kada je bilo teško”.

“Danile, naša fantastična osmogodišnja avantura zajedno završava. Poput simboličnog trzaja života, nakon ovog US Opena završavamo našu suradnju”, objavio je Cervara na društvenim mrežama u nedjelju. “Imat ću na umu tvoju nekonvencionalnu magiju kao igrača, što je tvoja snaga. Vratit ćeš se, siguran sam.”