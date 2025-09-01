AS: Đoković, od heroja nacije do ‘neprijatelja’ Srbije

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena, a samo jedna pobjeda dijeli njega i Carlosa Alcaraza od polufinalnog dvoboja. No, kolege iz Madrida naglasak su stavile na odnos srpskih vlasti prema Đokoviću. Povod je prisilno preseljenje ATP turnira iz Beograda u Atenu.

Naslov teksta španjolskog AS-a glasi: “Đoković, od heroja nacije do ‘neprijatelja’ Srbije.”

“Novak Đoković, ranije slavljen kao uzor i ponos Srbije, sada je od medija i osoba bliskih predsjedniku Aleksandru Vučiću dobio etiketu izdajnika. A sve zbog njegove podrške studentima koji traže nove izbore. Od studenoga studenti predvode svakodnevne prosvjede protiv korupcije i u prilog pravne države, kojima je prethodio pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi”, ovim riječima započinje tekst u španjolskim novinama.

“Vučićeva vlada, koja dominira srpskom politikom od 2012., te prosvjede naziva obojenom revolucijom promoviranom iz inozemstva, a studente izdajnicima i neprijateljima države”, objašnjava AS.

Zatim objašnjavaju i zašto se Novak našao na meti Vučićevih pristaša:

“Đoković se prvi put nakon tragedije u Novom Sadu oglasio u medijima prošlog prosinca, a zatim u siječnju, posvetivši jednu od svojih pobjeda studentici koju je na prosvjedima udario automobil i morala je biti hospitalizirana. Potom je na jednoj košarkaškoj utakmici nosio majicu s natpisom ’Studenti su šampioni’. A kada je 15. ožujka oko 300.000 ljudi izašlo na beogradske ulice, on je na Instagramu dijelio fotografije s natpisom ’Povijesno, fenomenalno!’ Kasnije je dodao: ’Kao netko tko duboko vjeruje u snagu mladih ljudi i njihovu želju za boljom budućnošću, smatram da je važno da se njihov glas čuje. Srbija ima ogroman potencijal, a obrazovana mladež njezina je najveća snaga. Ono što je svima nama potrebno jest razumijevanje i poštovanje. Uz vas, Novak’.”

POVEZANO VIDEO / Đoković izborio polufinale i održao riječ: Pobjedu proslavio ‘pumpanjem’

AS se osvrće i na odnos provladinih medija prema Đokoviću:

“Kada je pobjedu na Wimbledonu slavio pokretima koji simboliziraju ’pumpaj, pumpaj’, što je simbol pritiska na Vladu, mediji bliski vlasti napisali su da je sramota, pristaša nasilja i čak lažni domoljub. Đoković, koji nikada nije izravno kritizirao ni Vučića ni Vladu Srbije, zanijekao je da njegovo ponašanje u Wimbledonu ima političku konotaciju, već je objasnio da se radilo o igri s njegovom djecom inspiriranoj pjesmom s tim nazivom.”

Potom se Španjolci okreću preseljenju turnira u Atenu “jer se nije moglo jamčiti da će sve biti napravljeno na vrijeme”, ali i onom poznatom videu kada Vučić čita pismo nekog dječaka u kojem se on divi Đokoviću, no predsjednik Novakovo ime zamjenjuje imenom Nikole Jokića.

AS podsjeća i da su Vučić i mediji pod njegovom kontrolom, sve do Novakove podrške studentima, o Đokoviću govorili samo u superlativima – ali da se sada sve promijenilo.