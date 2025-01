Mate Pavić po drugi put u karijeri dobio ovo sjajno priznanje

Najbolji tenisač svijeta u konkurenciji muških parova 31-godišnji Splićanin Mate Pavić i njegov 34-godišnji partner Salvadorac Marcelo Arevalo dobitnici su godišnje nagrade Međunarodne teniske federacije (ITF) za svoja ostvarenja u 2024., objavio je u ponedjeljak ITF u priopćenju.

Pavić je nagradu “ITF Svjetski prvak” osvojio po drugi put u karijeri, nakon što je najboljim proglašen i 2021., kad je s Nikolom Mektićem osvojio devet trofeja, među kojima su bili i zlatna olimpijska medalja na Igrama u Tokiju te naslov u Wimbledonu.

Marcelo Arevalo je postao prvi Salvadorac kojega je ITF proglasio “Svjetskim prvakom”.

U pojedinačnoj konkurenciji ovim su naslovom nagrađeni Talijan Jannik Sinner i Poljakinja Iga Swiatek, iako su, osim njihovih uspjeha na teniskim terenima širom svijeta, prošlu godinu obilježili i pozitivni nalazi na dopinškim testiranjima.

Oboje su oslobođeni krivnje, s time da je Svjetska antidopinška agencija (WADA) uložila žalbu na odluku nezavisnog arbitražnog tijela u Sinnerovom slučaju, pa će 23-godišnji Talijan ponovno morati pred sudom dokazivati svoju nevinost u travnju ove godine. WADA je danas objavila da se neće žaliti na jednomjesečnu suspenziju izrečenu u slučaju Ige Šwiatek.

Sinner je postao prvi Talijan koji je osvojio ITF-ovu godišnju nagradu u pojedinačnoj konkurenciji, nakon što je u 2024. osvojio Australian Open, US Open, ATP Finale uz 73 pobjede i samo šest poraza te vodio talijansku reprezentaciju do obrane naslova u Davis Cupu.

Iga Swiatek je drugi put osvojila naslov “ITF Svjetske prvakinje”, nakon što je to bila i 2022., iako ju je na WTA ljestvici prestigla Bjeloruskinja Arina Sabaljenka. Presudilo je to što je Poljakinja osvojila broncu na Olimpijskim igrama u Parizu te s reprezentacijom došla do polufinala Billie Jean King Cupa.

U konkurenciji ženskih parova naslovom svjetskih prvakinja su nagrađene Talijanke Jasmine Paolini i Sara Errani, olimpijske pobjednice iz Pariza i osvajačice Billie Jean King Cupa s reprezentacijom Italije.

Pri odluci o tome kome će dodijeliti ovu nagradu, ITF uzima u obzir sve rezultate tijekom sezone, ali posebnu težinu imaju uspjesi na Grand Slam turnirima, u Davis Cupu i Billie Jean King Cupu te na Olimpijskim igrama, kad su u pitanju olimpijske godine, jer su to natjecanja pod ingerencijom Međunarodne teniske federacije.