Pratite na SK: Sinner i Alcaraz rutinski do četvrtfinala Cincinnatija, Fritz šokantno ispao

Carlos Alcaraz uvjerljivo je svladao Lucu Nardija 6:1, 6:4 i zakazao četvrtfinale s Andrejem Rubljovom, koji je bio bolji od Argentinca Francisca Comesane, pobijedivši ga 6:2, 6:3.

Alexander Zverev vodio je 7:5, 3:0 protiv Karena Hačanova kada je Rus zbog ozljede predao meč. U četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika dvoboja između Bena Sheltona i Jirija Lehečke.

VIDEO / Argentinac povratio usred meča pa na kraju slavio preokretom u trileru

Najbolje rangirani tenisač svijeta Jannik Sinner izbacio je Adriana Mannarina (ATP 89.) sa 6:4, 7:6 (7:4) nakon 111 minuta igre. Meč je, kao i ostali na turniru, prekinut zbog kiše, a pri prekidu Mannarino je vodio 2:1.

Sinner je u oba seta napravio po jedan break, dok je 37-godišnji Francuz u drugom setu uspio vratiti break za 6:6, no Talijan je tie-break riješio u svoju korist. U četvrtfinalu će igrati protiv Felixa Auger-Aliassimea, koji u dosadašnja dva meča protiv Talijana ima dvije pobjede. Kanađanin je u osmini finala u dva seta bio bolji od Benjamina Bonzija.

