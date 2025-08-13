VIDEO / Argentinac povratio usred meča pa na kraju slavio preokretom u trileru

Podijeli :

Vrućina stvara probleme igračima u Cincinnatiju, pa su fizička spremnost, ali i psihička izdržljivost sada u prvom planu, uz tenisko umijeće. Francisco Comesaña je sredinom drugog seta usred gema jednostavno otišao do klupe, povratio, a nakon pauze od gotovo 11 minuta vratio se i uspio svladati Reillyja Opelku.

Argentinac, trenutno 71. tenisač svijeta, spasio je tri meč-lopte i prvi put u karijeri plasirao se u osminu finala nekog Mastersa – 6:7 (4-7), 6:4, 7:5.

“El Tiburon”, napisao je na objektiv kamere 24-godišnji Comesaña. U prijevodu – morski pas.

Comesañu sada čeka Andrej Rubljov, koji je u kvalitetnom okršaju bio bolji od Alexeija Popyrina sa 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:5. Tri i pol sata borbe, napet dvoboj i na kraju forhendom winner Rusa za pobjedu.

Carlos Alcaraz izbacio je Hamada Međedovića i čeka ga Luca Nardi.