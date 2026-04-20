Marin Čilić više nije u top 50 tenisača svijeta

ATP 20. tra 2026
Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je tri mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 51. poziciju.

Dino Prižmić je zadržao 87. mjesto na ljestvici, dok su Borna Gojo i Luka Mikrut nazadovali. Gojo je pao sa 137. na 150. mjesto, a Mikrut sa 180. na 189. mjesto na ljestvici. Pad je upisao i Matej Dodig koji se spustio s 205. na 206. poziciju.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći je Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 20. travnja:

1.(1) Jannik Sinner (Ita) 13.350
2.(2) Carlos Alcaraz (Špa) 12.960
3.(3) Alexander Zverev (Njem) 5.255
4.(4) Novak Đoković (Srb) 4.710

5.(5) Félix Auger-Aliassime (Kan) 4.100
6.(6) Ben Shelton (SAD) 4.070
7.(8) Taylor Fritz (SAD) 3.870
8.(7) Alex De Minaur (Aus) 3.845

9.(9) Lorenzo Musetti (Ita) 3.715
10.(10) Danil Medvjedev (Rus) 3.560

51. (48) MARIN ČILIĆ (HRV) 950

87.(87) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 670
150.(137) BORNA GOJO (HRV) 428
189.(180) LUKA MIKRUT (HRV) 310
206.(205) MATEJ DODIG (HRV) 285

