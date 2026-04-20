Marin Čilić više nije u top 50 tenisača svijeta

Podijeli :

xEibner-Pressefotox via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je tri mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 51. poziciju.

Dino Prižmić je zadržao 87. mjesto na ljestvici, dok su Borna Gojo i Luka Mikrut nazadovali. Gojo je pao sa 137. na 150. mjesto, a Mikrut sa 180. na 189. mjesto na ljestvici. Pad je upisao i Matej Dodig koji se spustio s 205. na 206. poziciju.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći je Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 20. travnja:

1.(1) Jannik Sinner (Ita) 13.350

2.(2) Carlos Alcaraz (Špa) 12.960

3.(3) Alexander Zverev (Njem) 5.255

4.(4) Novak Đoković (Srb) 4.710

5.(5) Félix Auger-Aliassime (Kan) 4.100

6.(6) Ben Shelton (SAD) 4.070

7.(8) Taylor Fritz (SAD) 3.870

8.(7) Alex De Minaur (Aus) 3.845

9.(9) Lorenzo Musetti (Ita) 3.715

10.(10) Danil Medvjedev (Rus) 3.560

…

51. (48) MARIN ČILIĆ (HRV) 950

87.(87) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 670

150.(137) BORNA GOJO (HRV) 428

189.(180) LUKA MIKRUT (HRV) 310

206.(205) MATEJ DODIG (HRV) 285

