VIDEO / Kraj za Ružić na startu travnate sezone, bolja od naše Antonije Iva Jović

Ružić je u glavni ždrijeb stigla kroz kvalifikacije

Hrvatska teniska reprezentativka Antonia Ružić (WTA – 58.), koja je kroz kvalifikacije ušla u glavni ždrijeb WTA 500 turnira u Londonu na travntanoj podlozi, nije se uspjela plasirati u drugo kolo, a bolja od nje bila je američka predstavnica Iva Jović (WTA – 19.) svladavši ju sa 6-3, 6-4.

Ružić je ‘breakom’ otvorila svoj prvi službeni dvoboj protiv 18-godišnje Amerikanke, ali je nakon samo sedam minuta igre dvoboj prekinula kiša. Kad su se tenisačice vratile na teren, Jović je uzvratila Antoniji oduzimanjem servisa. Trend je nastavljen tijekom prvog seta, u kojem hrvatska tenisačica nijednom nije osvojila gem na servisu, a Jović je to uspjela dvaput učiniti i tako osvojila prvu dionicu meča sa 6-3.

U potpuno drugačijem drugom setu, presudio je samo jedan ‘break’. Jović je do njega došla u petom gemu, a Ružić nije dobila priliku za povratak.

Tako je šesta nositeljica došla do osmine finala u kojoj će joj suparnica biti bolja iz dvoboja Kineskinje Zhang Shuai (WTA – 64.) i Filipinke Alexandre Eale (WTA – 33.).

U Londonu će u glavnom turniru nastupiti i Donna Vekić (WTA – 76.), unatoč porazu u zadnjem kolu kvalifikacija. Osječanka je, ipak, kao “sretna gubitnica” zamijenila ozlijeđenu Ukrajinku Martu Kostjuk, a suparnica će joj u prvom kolu biti britanska predstavnica Mika Stojsavljević (WTA – 261.), koja je u turnir ušla s pozivnicom.