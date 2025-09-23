Kako je Đoković pričao o Piliću: ‘Ujedinio je Srbe i Hrvate…’

Podijeli :

imago/Aleksandar Djorovic via Guliver

Novak Đoković nikada nije i sigurno nikada neće kriti da je Nikola Pilić imao fundamentalnu ulogu u njegovom razvoju, ne samo na terenu, već i van njega.

Kada god je bio upitan za Nikija, sa posebnim sjajem u očima pričao je o zajedničkim danima na Pilićevoj akademiji u Munchenu, gde je živio i trenirao još kao 12-godišnjak.

“Više puta sam rekao da je on moj teniski otac“, govorio je svojevremeno Novak.

Kada je Pilić uspio osvojiti Davis Cup 2010. godine i kao savjetnik u reprezentaciji Srbije, nakon što je pet godina prije toga poveo Hrvatsku do trofeja kao izbornik, Novak je izjavio:

“On je ujedinio Srbe i Hrvate i s te dvije reprezentacije osvojio Davis Cup.“

Poslije projekcije filma „Nikola Pilić“, njegov najuspješniji učenik izjavio je…

“Za mene je poseban osjećaj ovo večeras. Gledati film uz koji su evocirane neke uspomene iz mog djetinjstva. I naravno slavi veliku karijeru Nikija koji je u mom životu odigrao jako značajnu ulogu. Zahvaljujući mojim roditeljima otišao sam u akademiju Nikija Pilića s 12, 13 godina u veoma izazovnim vremenima i to je najbolja moguća odluka koju su donijeli. Prihvatio me je kao sina i u suradnji s mojim roditeljima rodila se ovakva karijera. Puno dugujem ovom čovjeku, hvala Niki za sve. Hvala ti i što si toliko toga lijepog uradio za tenis i za Srbiju kojoj si donio jedini Davis Cup. Ujedinio si dvije nacije koje su bratske nacije, ali koje su prošle teške trenutke“.

“Srbi trebaju voljeti i poštovati Novaka kao što Argentinci poštuju Maradonu i Mesija“, uzvratio je tom prilikom Pilić o Đokoviću.