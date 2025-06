Ivanišević: Ako se naljutite na travu, ona se naljuti na vas

Podijeli :

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver

Goran Ivanišević i Stefanos Tsitsipas započeli su suradnju prošloga tjedna, a ovog tjedna će u Halleu imati svoju službenu premijeru. Hrvatski as je u intervjuu za službenu stranicu ATP Toura već iznio svoje mišljenje.

“Za mene je on uvijek igrač za Top 10”, istaknuo je pobjednik Wimbledona iz 2001., osvrnuvši se na činjenicu da je grčki as u velikom padu, da je prošlog tjedna prvi put nakon sedam godina ispao iz najboljih 20, te da je sada na 25. mjestu.

“U jednom je trenutku izgubio svoj zamah. Dogodilo se mnogo toga i sada ga mora ponovno pronaći.”

Ivanišević je trener više od jednog desetljeća. Radio je s mnogim velikim asovima, a naravno najviše se ističe njegov doprinos uspjesima Novaka Đokovića. Kada je Hrvat počeo surađivati s njim 2019. godine, Srbin je imao 15 Grand Slam titula. Roger Federer tada je imao 20, a Rafael Nadal 18. Pet godina kasnije, kada su završili suradnju, Novak je imao rekordnih 24. Dakle, upravo u suradnji s Ivaniševićem postao je najbolji tenisač svih vremena.

Sada taj kapital Splićanin želi iskoristiti s asom iz Atene:

“Ništa se neće dogoditi preko noći”, ističe.

“Nisam ja mađioničar koji za tjedan dana može promijeniti sve. To je dug proces, ali on je sjajan tenisač. Dva puta je igrao u finalima Grand Slama, ima mnogo velikih pobjeda, tako da nisam zabrinut da se neće vratiti u vrh.”

Ivanišević je i objasnio zašto je prihvatio ponudu da surađuje sa Tsitsipasom.

“Meni je to zanimljivo zbog njegovog temperamenta. Grci i Hrvati imaju sličan temperament. On je vrlo agresivan igrač, što mi se sviđa. Oduvijek mi se sviđao njegov stil igre. Sviđa mi se prilika da dodam nešto njegovoj igri, kao server, kao igrač servisa i voleja. Za mene je to veliki izazov i nadam se da će sve biti u redu.”

Tsitsipas ima jednu titulu na travi, ali s manjeg turnira na Mallorci. Gledajući statistiku, to mu je najslabija podloga, no Goran tvrdi da nema razloga zbog kojeg igrač Stefanosovog servisa i agresivne igre s osnovne linije ne bi mogao biti uspješniji na travi.

“Puno nas posla čeka”, objašnjava Ivanišević, koji je do Grand Slam titule kao trener stigao i s Marinom Čilićem 2014. na US Openu.

“Generalno, on nema dobre rezultate na travi, a ja ne znam zašto. Vjerojatno su razlozi psihološki. Ako si u glavi stavite da ne znate igrati na travi, onda stvarno nećete znati. Trava ništa ne prašta. Ako se naljutite na travu, i ona će se naljutiti na vas. Morate biti ljubazni prema njoj. Zato nas čeka mnogo posla, ali siguran sam da on može dobro igrati na toj podlozi. Možda se to neće dogoditi ovog tjedna, ali ima vremena.”

Tsitsipas ima povoljan ždrijeb za početak suradnje s Ivaniševićem. Prvi protivnik u Halleu mu je Luciano Darderi, 56. igrač svijeta. Argentinac nikada u karijeri nije ostvario više od jedne pobjede na travnatom turniru, što Tsitsipasu daje dobru šansu da uđe u turnir s pozitivnim rezultatom.

U drugom kolu bi situacija mogla postati zahtjevnija ako protivnik bude Alex Michelsen. Mladi Amerikanac (20 godina) poznat je po dobroj igri na brzim podlogama – dvaput je bio finalist u Newportu (trava), što pokazuje da se dobro snalazi na ovoj podlozi. Michelsen u prvom kolu igra protiv Argentinca Francisca Cerundola.

Potencijalni protivnik u četvrtfinalu za Tsitsipasa je Daniil Medvedev, u polufinalu Alexander Zverev, dok bi u finalu mogao igrati protiv Jannika Sinnera. Dakle, ždrijeb mu ide na ruku u početnoj fazi, ali kasnije ga čekaju ozbiljni izazovi i pravi testovi za njegovu igru na travi – kao i za početak suradnje s Ivaniševićem.