Igrač kojem je Čilić prošlog ljeta uništio snove objavio da propušta Australian Open

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Najbolji britanski tenisač Jack Draper zbog ozljede će propustiti Australian Open.

Ozljeda desne ruke još nije sanirana i to je razlog zbog kojeg će Jack Draper morati preskočiti prvi Grand Slam sezone u Melbourneu.

“Odluka je bila teška, ali vučem ovu ozljedu dugo. U završnoj sam fazi oporavka i u ovom trenutku ne bi bilo pametno vratiti se na mečeve na tri dobivena seta. Imao sam i ranije problema, ali ovo je najkompleksniji do sada”, objasnio je Draper, deseti tenisač svijeta.

Ljevoruki Britanac igrao je samo jedan meč nakon što je u drugom kolu Wimbledona poražen od našeg Marina Čilića, što mu je teško palo s obzirom na to da se radilo o domaćem Grand Slamu. Na US Openu je prošao Argentinca Gomeza pa onda predao Bergsu bez borbe. Do kraja sezone više nije nastupao.

U protekloj je godini Draper upisao 30 pobjeda uz devet poraza. Bila mu je to najuspješnija godina s obzirom na to da je na Indian Wellsu osvojio najveći trofej karijere. Igrao je i finale Mastersa u Madridu, polufinale Queen’sa, četvrtfinale Rima, osminu finala Australian Opena i Roland Garrosa, a dohvatio je i najbolji renking karijere, 4. mjesto.