Iga Swiatek izborila svoje prvo polufinale Wimbledona

AP Photo/Michael Probst via Guliver

Poljska tenisačica Iga Swiatek po prvi se put u karijeri plasirala u polufinale Wimbledona nakon 6:2, 7:5 pobjede protiv Ljudmile Samsonove u četvrtfinalu.

Četverostruka pobjednica Roland Garrosa i bivša prva igračica svijeta, 24-godišnja Swiatek dosada je jedini put u četvrtfinalu Wimbledona igrala prije dvije godine kada je izgubila od Eline Svitoline, no ove godine uživa u najboljoj travnatoj sezoni. Prije Wimbleodna je stigla do finala Bad Homburga, a odličnu je igru na ovoj podlozi nastavila pružati i u All England Clubu.

U polufinalu će Swiatek igrati protiv bolje iz ogleda Švicarke Belinde Benčič i Mire Andrejeve.

Još u utorak su polufinale izborile prva igračica svijeta Arina Sabalenka i Amerikanka Amanda Anisimova.

