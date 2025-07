Hopman Cup: Vekić donijela prvi bod Hrvatskoj protiv Francuske

Podijeli :

Guliver Image

Donna Vekić dobro je otvorila drugi dan Hopman Cupa. Nakon poraza u prvom srazu protiv Lucije Bronzetti, Osječanka se protiv Chloe Paquet iskupila sigurnom pobjedom. Francuskinju je porazila sa 6:3, 6:4.

Prvi set između Paquet i Vekić bio je izjednačen do 3:3. Tada Vekić započinje odvajanje od Francuskinje. Sve je krenulo spašenom break loptom Osječanke nakon čega je kod vodstva 4:3 napravila break, a potom je na svom početnom udarcu uspješno zaključila prvu dionicu sa 6:3.

U drugom setu je u prvoj fazi Vekić mogla do breaka, a onda su je neiskorištene prilike umalo koštale. Kod 2:1 je Paquet imala tri vezane break lopte, ali Osječanka je to uspješno spasila te joj je to pomoglo da kod 3:3 napravi break. Njega je uspješno potvrdila, a zatim je kod 5:3 Francuskinji još jednom oduzela servis te je tako sa 6:3, 6:3 donijela Hrvatskoj prvi bod protiv Francuske.

Pobjedu će hrvatskoj reprezentaciji pokušati donijeti Duje Ajduković koji igra protiv Richarda Gasqueta. Bit će to treći međusobni ogled Splićanina s francuskom legendom, a u Bariju Ajduković traži svoju drugi pobjedu.