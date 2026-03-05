Filmski ‘bijeg’ ruskog tenisača: Prelazio sam granicu s nepoznatim ljudima, a zbog zametnute putovnice skoro sam ostao u Dubaiju

Podijeli :

Juergen Hasenkopf via Guliver Image

Danil Medvjedev je prošlog tjedna osvojio ATP 500 turnir u Dubaiju jer mu je u finalu bez borbe predao Nizozemac Tallon Griekspoor. No, unatoč toj sreći zbog osvajanja naslova, Rus je imao posebne probleme. Naime, zbog napada Izraela i SAD-a na Iran posljedice su osjetili i Ujedinjeni Arapski Emirati čiji je zračni prostor zatvoren. Tako su brojni tenisači zapeli u UAE-u, a svoju priču bijega ispričao je ruski tenisač.

“Došli smo u Oman autom nakon što smo se vozili sedam sati. Mi smo bili jedini koji smo prešli granicu, ali naš vozač nije mogao pronaći putovnicu. Okrenuli smo se i vratili u UAE i on je pronašao svoju putovnicu na parkiralištu i krenuli ponovno put Omana.

Brojni tenisači zapeli u Dubaiju Medvedev ‘nikad lakše’ do titule, ovo mu se dogodilo prvi put u karijeri!

Tamo smo ostali jednu večer, sljedeću smo odletili u Istanbul, proveli noć u hotelu i onda odletjeli za Los Angeles. Ako prođete sve detalje puta, postaje neobično. Imate osjećaj kao da ste u holivudskom filmu. Prelazite granicu s nepoznatim ljudima, putujete u Oman prvi put.

Karen, Andrej i ja stigli smo u Oman odvojeno, a u Istanbul i Los Angeles smo letjeli zajedno”, zaključio je Danil Medvjedev.

