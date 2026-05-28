Donna Vekić ispala u drugom kolu Roland Garrosa

Hrvatska tenisačica u drugom kolu završila je nastup na Roland Garrosu.

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu završila je u 2. kolu, uspješnija od nje je nakon sat i 50 minuta igre bila bivša prva igračica svijeta Japanka Naomi Osaka sa 7:6 (1), 6:4.

Vekić je bolje započela susret, prijetila “breakom” u svakom od prva tri gema na servis Osake, ali uspjela je oduzeti servis suparnici samo jednom. Nakon što je propustila priliku odvojiti se na 4:1 s dvostrukim “breakom”, Vekić je odigrala loš gem na svom početnom udarcu pa je Osaka poravnala na 3:3.

Imala je Vekić još jednu šansu za osvajanje prvog seta, nakon “breaka” povela je 5:4 i imala servis, ali niti to nije iskoristila. Kod zaostatka 5:6 uspjela je spasiti tri set-lopte Osake i odvesti prvu dionicu u “tie-break”. Nažalost, Osaka je osvojila prvih šest poena u odlučujućoj igri, osigurala isti broj set-lopti i iskoristila drugu, odnosno ukupno četvrtu priliku za set.

Početkom drugog seta Vekić je bila pod pritiskom na svom servisu, spasila je dvije “break-lopte” u prvom gemu da bi pokleknula u trećem. Iako se odmah vratila “re-breakom” te je spasila 15:40 kod rezultata 3:3, opet je pokleknula kod rezultata 4:4. Kada je u sljedećoj igri Osaka servirala za meč, Vekić je stigla do prilike za povratak, no nakon što ju nije iskoristila, Japanka je s tri uzastopna poena okončala dvoboj.