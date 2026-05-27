Drugi najbolji strijelac HNL-a vraća se u Rijeku?

Prvi igrač u redovima Rijeke trebao bi biti njihov bivši igrač.

Jakov Puljić (32) trebao bi postati prvo ljetno pojačanje Rijeke. Iskusnog napadača od potpisa za povratak na Rujevicu dijeli još samo liječnički pregled.

Na Rujevicu trebao bi se tako vratiti nakon šest godinan, doznaje Nepresusan.

Nakon odlaska iz Rijeke Jakov Puljić karijeru je nastavio u inozemstvu. Najprije je otišao u poljsku Jagielloniju, a potom u mađarsku Puskas Akademiju, gdje se zadržao četiri sezone. Prošlog ljeta vratio se u hrvatski nogomet i potpisao za Vukovar 1991. koji je nakon jedne sezone ispao iz HNL-a.

U 32 nastupa je ove sezone za Vukovar zabio 17 golova (16 u prvenstvu, jedan u Kupu), čime je izjednačio svoj najbolji riječki učinak iz najuspješnije sezone te bio drugi najbolji strijelac HNL-a (16 golova).

Puljić je za Rijeku dosad odigrao 77 utakmica, zabio 29 golova i upisao 11 asistencija.